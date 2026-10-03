Волонтеры БРСМ помогли пожилой жительнице Червеня

Дарить заботу и тепло - главная задача благотворительной акции "Добро старшим". Ежегодно в октябре волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце" проявляют инициативу в помощи людям серебряного возраста.

Фронт работы обширный: начиная от благоустройства дворовых территорий и заканчивая мелкими бытовыми делами.

3 октября в Червене к благотворительному марафону присоединились учащиеся местной школы №2. Со своим инвентарем ребята отправились в гости к бывшему учителю математики Вере Алексеевне Хаткевич. Здесь волонтеры вскопали грядки, собрали урожай яблок и заодно поздравили Веру Алексеевну с профессиональным праздником.

Мария Кривель, первый секретарь Червенского районного комитета БРСМ:

"Мы помогаем не только пожилым людям. У нас масса мероприятий. Ребята ходят и в приют социального педагогического центра, и в территориальный центр социального обслуживания".

Благотворительная акция "Добро старшим" проходит под эгидой республиканского марафона БРСМ "ДОБРО.БЕЛ". Всего к помощи людям серебряного возраста в 2026 году присоединились более 40 тыс. юношей и девушек.