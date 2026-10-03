Волонтеры БРСМ весь октябрь помогают пожилым по всей стране

Краткий пересказ от ИИ

День пожилого человека, который также отметили на уходящей неделе, послужил стартом инициативы общественных объединений: оказать помощь тем, кто особенно в этом нуждается, в уборке урожая, наведении порядка на приусадебных участках, да и просто поддержать добрым словом. Акция уже охватила все регионы.

Нельзя оставить без внимания, особенно тех, кто в этом нуждается. Общественные организации, молодежь приходят на помощь пожилым людям в уборке урожая и наведении порядка.

Пенсионерке Елене Макеенко без посторонней помощи не справиться - возраст и здоровье не позволяют. Внимание со стороны волонтеров оказалось кстати.

Забота и внимание всегда трогают до глубины сердца, а еще такие акции добра - это еще и воспитание, уверена гомельчанка. Очень благодарна за участие в ее жизни.

Елена Макеенко, жительница Гомеля, рассказала, что у нее проблемы с позвоночником и она уже не может поднять голову вверх. По ее словам, на помощников действительно можно положиться: они сразу принялись за уборку, протирают потолки, моют окна и вешают занавески. Женщина отметила, что хорошо, когда молодежь обращает внимание на стариков.

Под знаком добрых дел пройдет весь октябрь: помощи белорусам серебряного возраста целый месяц посвятит БРСМ. В Гомельской области все первичные организации поддерживают контакты с пожилыми людьми. Волонтеры движения "Доброе сердце" - частые гости, адресная помощь - от колки дров и наведения порядка до обычного общения.

Анна Савенко, второй секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:

"Во всей области организованы мероприятия по благоустройству территорий, по оказанию помощи нашим пожилым одиноким гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны в уборке урожая, в доставке продуктов питания с мест проведения сельскохозяйственной ярмарки". Молодые люди готовы оказать любую нужную помощь и подставить плечо. "Работают и телефонные линии, куда наши пожилые могут обратиться за помощью".

С уважением к пожилым в этом году БРСМ запустил инициативу "ДОБРО.БЕЛ", объединив по всей стране более 40 тыс. молодых людей.

Так, в Червене к благотворительному марафону сегодня присоединились учащиеся второй школы. Со своим инвентарем ребята отправились в гости к бывшему учителю математики Вере Хаткевич. Здесь волонтеры вскопали грядки, собрали урожай яблок и заодно поздравили с профессиональным праздником.

Вера Хаткевич, жительница Червеня, рассказала, что раньше они с мужем справлялись вдвоем, а теперь он болеет, и ей уже очень тяжело делать эту работу самой. По ее словам, другая школа постоянно приглашает их и поздравляет со всеми праздниками, в том числе с Днем учителя. Женщина отметила, что очень рада приходу ребят, которые пришли ей помочь.

Первый секретарь Червенского районного комитета БРСМ Мария Кривель, рассказала, что они помогают не только пожилым людям и мероприятий у них много. Ребята ходят в приют социально-педагогического центра и в территориальный центр социального обслуживания. По ее словам, есть те, кто участвует ежегодно: проводят мастер-классы и помогают на спортивных мероприятиях в Центре социального обслуживания населения, в отделении социальной реабилитации и реабилитации инвалидов.

"Ребята у нас хотят помогать много", - отметила она. Мальчиков хотели взять больше, потому что Вера Алексеевна просила вскопать грядки, а это скорее мужская работа. Но руки подняли девочки. "Мы хотим идти. Нам без разницы, мы готовы лопатой копать все, как полагается, но возьмите нас с собой".

Нужно дойти до каждого и оказать помощь тем, кто особенно в этом нуждается. Акция расширяет географию. Новая локация - Костюковичи.

В хорошую погоду и при хорошем настроении любое дело спорится, говорят волонтеры.

Гостей принимает и Ольга Шишик. В конце 80-х приехала с мужем из Эстонии на строительство БЦЗ. С тех пор Беларусь для семьи стала вторым домом. На заводе отвечала за охрану труда. Сейчас на заслуженном отдыхе, проживает одна. А дел на приусадебном участке немало. Трудовой десант пришел на помощь.

"Погода сегодня хорошая. Вот яблоки убираем, орехи собирали, тропинки подметали. Надо помогать таким людям", - считает парень.

"Пропололи клумбу, обрезали гортензию, навели на дворе порядок. Нам очень приятно", - сказала девушка.

Первый секретарь Костюковичского районного комитета БРСМ Мария Голикова, отметила, что это не разовая акция: на протяжении всего года они помогают пожилым людям. Зимой убирают снег, осенью колют дрова и собирают урожай, в том числе яблоки и виноград.

"Это люди, которые отдали всю жизнь на развитие и процветание нашей страны. И мы благодарны", - подчеркнула она.

С пирогами, а заодно и с посильной помощью приехали активисты родного предприятия. Помогли избавиться от старой яблони на участке. Стало чище, безопаснее.

Анастасия Чиркова, ведущий инженер по безопасности движения Белорусского цементного завода:

"Наше предприятие не забывает всех своих ветеранов труда. На постоянной основе оказывается шефская помощь по благоустройству территории, как вот на данный момент. Организуются постоянные экскурсии, приглашаем их на культурно-массовые мероприятия, концерты".

Ольга Шишик, ветеран труда:

"Забота со всех сторон, как бы то ни было. Я благодарна и нашему руководству, и нашему батьке за то, что мы, пенсионеры, в центре внимания. Людей преклонного возраста не забывают, помогают, интересуются, как мы, что мы. Так что большое-большое спасибо. Я благодарна всем".

И еще одна особенность белорусских пенсионеров. Без гостинцев не отпускают. Вот и сегодня чай с угощениями прямо под яблоней в саду. Все вместе и едины.