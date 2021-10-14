Волонтеры БРСМ благоустроили более 300 святынь Беларуси

Акция проходит при полной поддержке нашего многоконфессионального сообщества. Она направлена на то, чтобы сплотить молодых людей вокруг ценностей духовного, морально- нравственного воспитания. Что не только трудом, но и духовно направить молодых людей. Сюда приехали около 70 молодых людей, которые на протяжении года трудились в храмах.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ