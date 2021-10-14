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Волонтеры БРСМ благоустроили более 300 святынь Беларуси

В Минске подвели итоги республиканской межконфессиональной акции "Восстановление святынь". Диалог молодежи и представителей духовенства прошел в храме Всех Святых. Туда пригласили лучших представителей волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" из всех регионов страны, а также представителей основных конфессий Беларуси. В Год народного единства проект был реализован под слоганом "Нас объединяет история и вера". Волонтеры движения БРСМ во время акции благоустроили и воссоздали 341 святыню. Это храмы, костелы, родники, памятники и обелиски воинской славы. Добрые дела намерены продолжить.

Акция проходит при полной поддержке нашего многоконфессионального сообщества. Она направлена на то, чтобы сплотить молодых людей вокруг ценностей духовного, морально- нравственного воспитания. Что не только трудом, но и духовно направить молодых людей. Сюда приехали около 70 молодых людей, которые на протяжении года трудились в храмах.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ
Самое главное - мы не подразумеваем какого-то влияния, наша задача проста и понятна - показать нашу веру и жизнь церкви, показать наши межконфессиональные отношения.
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска


Сегодня молодежь приобщается к святыням, это помогает воспитывать настоящих граждан и патриотов страны. Именно память о тех, кто создавал нашу республику, кто защищал ее, помогает молодым людям оценить то, что достигнуто.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси


Акция укрепляет межконфессиональное и национальное единство


Символом финала акции стали белорусские рушники. Их молодежь вручила представителям различных религиозных конфессий. Состоялась и церемония награждения волонтеров.

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