Волонтеры БРСМ помогают в реконструкции стадиона "Трактор" в Минске

Студенты помогают и в реконструкции спортивных объектов. Рабочая акция волонтеров БРСМ стартовала на столичном стадионе "Трактор". Задача студотрядов - демонтаж трибун. Стулья заменят на новые. Также на стадионе обновят основное поле. А еще появятся дополнительные площадки с искусственным покрытием.