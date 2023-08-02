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Волонтеры БРСМ помогают в реконструкции стадиона "Трактор" в Минске

Студенты помогают и в реконструкции спортивных объектов. Рабочая акция волонтеров БРСМ стартовала на столичном стадионе "Трактор". Задача студотрядов - демонтаж трибун. Стулья заменят на новые. Также на стадионе обновят основное поле. А еще появятся дополнительные площадки с искусственным покрытием.

Масштабная реконструкция стадиона затронет внешнюю и внутреннюю отделку. Появятся новые помещения для спортсменов, представителей СМИ, обновят душевые и раздевалки.

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