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Волонтеры БРСМ вручили минчанам и гостям столицы красно-зеленые ленточки
Праздничное настроение уже витает на улицах столицы. Накануне волонтеры БРСМ в Первомайском и Заводском районах вручили минчанам и гостям красно-зеленые ленточки. Мини-копии государственной символики завязывали на руки, крепили к лацканам одежды в знак гордости за свою страну. Акция "Квітней, Беларусь!" объединила все районы города.
Кстати, праздничный настрой уже есть и в декоре. В этом году акцент на природные мотивы - золотые колосья и васильки.
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