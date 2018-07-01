Волонтеры БРСМ вручили минчанам и гостям столицы красно-зеленые ленточки

Праздничное настроение уже витает на улицах столицы. Накануне волонтеры БРСМ в Первомайском и Заводском районах вручили минчанам и гостям красно-зеленые ленточки. Мини-копии государственной символики завязывали на руки, крепили к лацканам одежды в знак гордости за свою страну. Акция "Квітней, Беларусь!" объединила все районы города.