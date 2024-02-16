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Волонтеры будут оказывать необходимую помощь маломобильным избирателям в дни голосования - как узнать добровольцев?
25 февраля впервые в истории нашей страны мы будем одновременно выбирать депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов депутатов. И подготовка к крупнейшей за всю историю Независимой Беларуси электоральной кампании идет полным ходом.
Создаются все необходимые условия для участия в выборах людей с ограниченными возможностями. Так, во время досрочного и единого дня голосования необходимую помощь гражданам будут оказывать волонтеры движения "Доброе сердце". Узнать добровольцев можно по бейджу единого образца. Всего Союз молодежи планирует задействовать на избирательных участках во время выборов депутатов более 8 тыс. волонтеров. Около 300 парней и девушек прошли интенсив в столице. Инструкторы Красного Креста показали ребятам, как поднимать и перемещать инвалидную коляску по лестнице, помогать людям на костылях, сопровождать незрячих, общаться со слабослышащими и как оказать первую медицинскую помощь при различных ситуациях.
Волонтеры "Доброго сердца" помогают не только маломобильным гражданам, но и мамам с колясками, а также пожилым людям.
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