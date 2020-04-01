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Волонтеры Красного Креста поддержат одиноких пожилых людей
Обезопасить себя от вирусных заболеваний и не посещать места массового скопления людей. Общество Красного Креста в Гомельской области в эти дни помогает пожилым и одиноким гражданам с покупкой продуктов и лекарств. Все волонтеры прошли инструктаж и постоянно проверяют температуру. При себе у них всегда средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие принадлежности. В момент передачи продуктов волонтеры соблюдают безопасную дистанцию в полтора метра. Заявки волонтеры Красного Креста принимают с 9:00 до 18:00.
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