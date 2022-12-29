Чудеса случаются даже в самых неожиданных местах. Волшебниками под Новый год стали волонтеры Минского медколледжа - внесли свой вклад в копилку добрых дел.

Подарки собрали для маленьких пациентов столичных учреждений здравоохранения. В рамках акции "Профсоюзы - детям" будущие медики организовали поздравительные мероприятия с музыкально-театральной постановкой "В ожидании чуда".