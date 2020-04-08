Волонтеры оказывают помощь пожилым людям

Доставить продукты и товары первой необходимости нуждающимся помогут гродненские волонтеры. Ребята прошли специальное обучениепо оказанию помощи пожилым людям в эпидемиологической ситуации.И в свободное время (совместно с работниками центров социального обслуживания)посещают адреса пенсионеров, ветеранов войны и одиноких горожан.Волонтеры также оказывают и психологическую помощь. Специалисты готовы дать профессиональную консультацию по телефону горячей линии БРСМ.

