Волонтеры привели в порядок зеленые зоны Фрунзенского района столицы

Марафон по благоустройству продолжается. В эти выходные волонтеры приводили в порядок зеленые зоны на территории Фрунзенского района столицы. Более 400 юношей и девушек школ и гимназий придали надлежащий вид экоплощадкам, среди которых парк имени Уго Чавеса, парк 60-летия Октября и лесопарк Медвежино. Кроме уборки территорий, ко II Европейским играм активисты Союза молодежи совместно с Зеленстроем высадили новые деревья.