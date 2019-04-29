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Волонтеры привели в порядок зеленые зоны Фрунзенского района столицы
Марафон по благоустройству продолжается. В эти выходные волонтеры приводили в порядок зеленые зоны на территории Фрунзенского района столицы. Более 400 юношей и девушек школ и гимназий придали надлежащий вид экоплощадкам, среди которых парк имени Уго Чавеса, парк 60-летия Октября и лесопарк Медвежино. Кроме уборки территорий, ко II Европейским играм активисты Союза молодежи совместно с Зеленстроем высадили новые деревья.
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