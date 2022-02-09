Накануне народного волеизъявления беглые экстремисты по сценарию 2020 развернули кампанию буллинга и хейта против организаторов референдума. Берутся списки членов участковых комиссий с прошлых электоральных кампаний, идет рассылка писем с угрозами расправы и листовок с призывом переходить на сторону предателей. Волонтеры, работающие в избирательных комиссиях на референдуме, запустили флешмоб #мынебоимся.