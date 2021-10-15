Волонтеры Союза молодежи навели порядок в лесопарке "Медвежино"

Сделать Минск чище, уютнее и красивее. Месяц наведения порядка продолжается в столице. Добровольные отряды (это студенты, трудовые коллективы, работники ЖКХ, представители общественных организаций) благоустраивают парки, скверы, улицы и дворовые территории. Так, сегодня полторы сотни волонтеров Союза молодежи навели порядок в лесопарке "Медвежино" во Фрунзенском районе столицы. Активисты убрали мусор, опавшую листву и поваленные деревья на экотропе.



Кстати, лесопарк "Медвежино" продолжают благоустраивать. Во время масштабной модернизации пространства здесь появятся прогулочные дорожки и скамейки. В планах строительство лыжной трассы.