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Волонтеры Союза молодежи навели порядок в лесопарке "Медвежино"
Сделать Минск чище, уютнее и красивее. Месяц наведения порядка продолжается в столице. Добровольные отряды (это студенты, трудовые коллективы, работники ЖКХ, представители общественных организаций) благоустраивают парки, скверы, улицы и дворовые территории. Так, сегодня полторы сотни волонтеров Союза молодежи навели порядок в лесопарке "Медвежино" во Фрунзенском районе столицы. Активисты убрали мусор, опавшую листву и поваленные деревья на экотропе.
Кстати, лесопарк "Медвежино" продолжают благоустраивать. Во время масштабной модернизации пространства здесь появятся прогулочные дорожки и скамейки. В планах строительство лыжной трассы.
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