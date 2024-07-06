Волошин рассказал, удалось ли создать комфортные условия для жизни в ДНР

Удалось ли создать комфортные условия для жизни в ДНР, в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал сенатор Совета Федерации Федерального собрания России от ДНР Александр Волошин.

После вступления ДНР в Российскую Федерацию качественно другой уровень поддержки, программ и подходов, сказал он. "На сегодняшний день мы продолжаем оставаться дотационным регионом, что не свойственно для Донбасса, - считает сенатор. - Донбасс всегда был кормильцем. В ближайшие годы эта ситуация вернется в привычное для людей русло. Экономика и промышленность - все будет восстановлено. Люди трудолюбивые, земли богатые, есть потенциал, несмотря на объем разрушений".

Противник, уходя сегодня из любого населенного пункта, старается не оставить там ничего живого, старается нанести максимальный вред и урон. Проходили это все уже в истории. И восстанавливали. И, слава богу, богатейший край работал в интересах всей большой России. И так же будет и в интересах Союзного государства работать. Александр Волошин

О том, что было и что стало, сенатор рассказал на таком примере: "Если раньше подъезжаешь к административной границе, то это очереди. Как только переехал через КПП, это разбитые дороги, везде следы боевых действий. Удручающая картина была. Недавно едем с гостями, они в первый раз, смотрят в ожидании. Подъезжаем к КПП на административной границе, мгновенно ее проезжаем. Дальше отличная дорога, ухожено все. Тут же эта дорога строится, расширяется дальше. И люди смотрят с непониманием: а где же боевые действия, а где тот ужас, который мы видим".

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Александр Волошин отметил, что, безусловно, ближе к линии боевого соприкосновения ситуация грустная. По его словам, еще много районов, в которых нужно сделать дороги, потому что они разбиты, хватает больших проблем в инфраструктуре. "Но надо понимать, что десятилетиями не делалось вообще ничего. Все, что можно было достать и выкачать, выкачивалось, и ничего не делалось, не восстанавливалось", - сказал Волошин.

По его словам, во многих населенных пунктах десятилетиями не проводился капремонт жилья, ремонт чего бы то ни было, неблагоустраивались территории. "Как построили в советское время, на этом точка. Сейчас, конечно, ситуация поменялась. Но если взять Мариуполь (вы помните кадры, когда противник оттуда был выбит), это полностью разрушенный город. Было одно здание ДК с убитыми окнами. А сегодня это город-сад", - отметил сенатор.

Да, еще есть на окраинах разрушенные здания. Но надо понимать, в какие сроки это сделано. Надо понимать, что в республике активно идут боевые действия, и уже такие изменения налицо. Александр Волошин