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Волович: ВНС является воплощением свободы, равенства, братства
Всебелорусское народное собрание - это воплощение таких фундаментальных ценностей, как свобода, равенство, братство. Такое мнение высказал завотделом идеологической работы ЦК Коммунистической партии Беларуси Николай Волович - гость выездной студии АТН.
"К тому же это современное воплощение конституционной нормы, которая говорит нам о том, что единственным источником государственной власти и суверенитета является народ, народ Беларуси. Поэтому Компартия Беларуси всецело разделяет такую форму народовластия. Мы принимали участие, начиная с первого Всебелорусского народного собрания, в этих форумах. И как делегат предыдущих всенародных форумов, я могу сказать, что эта форма оправдала себя", - подытожил Николай Волович.
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