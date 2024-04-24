Волович: ВНС является воплощением свободы, равенства, братства

"К тому же это современное воплощение конституционной нормы, которая говорит нам о том, что единственным источником государственной власти и суверенитета является народ, народ Беларуси. Поэтому Компартия Беларуси всецело разделяет такую форму народовластия. Мы принимали участие, начиная с первого Всебелорусского народного собрания, в этих форумах. И как делегат предыдущих всенародных форумов, я могу сказать, что эта форма оправдала себя", - подытожил Николай Волович.