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Воловой: Руководство Литвы ставит палки в колеса странам Союзного государства, уничтожая собственную экономику
Ценовой взрыв прогремел и над Вильнюсом. Пока граждане Литвы гадают, наступит ли продовольственный кризис, руководство страны ставит палки в колеса странам Союзного государства, уничтожая при этом собственную экономику.
Таким мнением в Skype в интервью для телеканала "Беларусь 1" поделился доктор политических наук Вадим Воловой.
Надо понимать, что такие сложности в сотрудничестве с Россией и Белоруссией - это не только сложности с этими странами, но и со странами Центральной Азии, которые находятся за Россией и Белоруссией. Это транспортный сектор и другие факторы. Экономические связи с Востоком у Литвы сохранялись и, соответственно, после начала этого конфликта ситуация осложнилась. Это привело к проблемам в транспортном секторе, создало дополнительные проблемы экономические, я уже не говорю о беженцах, которых надо принимать и содержать. Разумеется, основной проблемой, о которой сейчас говорят, является инфляция, она достаточно высока. Также на эту ситуацию накладывает отпечаток то, что другие страны Европы достаточно активно стараются принимать какие-то меры. А на этом фоне ответ правительства Литвы задерживается, само правительство говорит, что оно ждет того, что ситуация прояснится.
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