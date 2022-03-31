Воловой: Руководство Литвы ставит палки в колеса странам Союзного государства, уничтожая собственную экономику

Надо понимать, что такие сложности в сотрудничестве с Россией и Белоруссией - это не только сложности с этими странами, но и со странами Центральной Азии, которые находятся за Россией и Белоруссией. Это транспортный сектор и другие факторы. Экономические связи с Востоком у Литвы сохранялись и, соответственно, после начала этого конфликта ситуация осложнилась. Это привело к проблемам в транспортном секторе, создало дополнительные проблемы экономические, я уже не говорю о беженцах, которых надо принимать и содержать. Разумеется, основной проблемой, о которой сейчас говорят, является инфляция, она достаточно высока. Также на эту ситуацию накладывает отпечаток то, что другие страны Европы достаточно активно стараются принимать какие-то меры. А на этом фоне ответ правительства Литвы задерживается, само правительство говорит, что оно ждет того, что ситуация прояснится.

Вадим Воловой, доктор политических наук (Литва)