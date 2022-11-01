Воловой: В Европе серьезно ощущается разрыв между населением и властями

Политическое руководство в разных странах упрямо, особенно в Германии, которое является лидером Евросоюза. Оно упрямо, отказывается что-то менять, и поэтому позитивных ожиданий очень немного. Очевидна тенденция, что вот сложности экономические нарастают и недовольство нарастает, и это начинает проявляться на улицах. Для населения это очень чувствительно. Для тех, у кого доход низкий - это очень болезненно, то есть они еще больше будут вынуждены корректировать свою продуктовую корзину, но уже это чувствительно для людей со средним доходом, которые тоже вынуждены обращать на это внимание. Вот этот разрыв между населением и политической элитой, которая политически принципиально не хочет ничего менять, это расслоение остается и пока предпосылок, что они примут во внимание желание населения, нет.

Вадим Воловой, доктор политических наук (Литва)