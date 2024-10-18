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Воложин примет областные "Дожинки" - улицы города превратятся в ярмарки с тематическими площадками
Аграрии Минской области подводят итоги агросезона и готовятся к областному празднику хлеборобов "Дожинки-2024".
Нынешняя жатва в центральном регионе стала рекордной. Впервые собрано 700 тыс. тонн кукурузы, самый высокий урожай и рапса - более 320 тыс. тонн. А общий каравай весит 2,8 млн тонн.
Столица "Дожинок" к празднику значительно обновилась - отремонтированы улицы и дороги, проведен капитальный ремонт 12 жилых домов в самом Воложине, а также в поселке Ивенец.
Новый вид приобрела главная площадь районного центра, скверы и парки. Все это - важные инвестиции в развитие города, инфраструктуру и комфортные условия для жизни.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
"Традиционно, готовясь к празднику, вкладываем немалые деньги в районные центры для решения комплекса проблем наших граждан. В Воложине цифры одни из рекордных - порядка 100 млн рублей мы вложили в город и район. Наши аграрии уже приучили нас, что ежегодно мы обновляем те или иные рекорды. В 2024 году мы получили рекордный урожай рапса с рекордной урожайностью. Мы намолотили зерна кукурузы больше, чем за предыдущие годы".
Уже завтра,19 октября, главная площадка и улицы Воложина превратятся в щедрую ярмарку с тематическими площадками, интерактивными зонами, торговыми рядами и "Городом мастеров".
Развернется и выставка сельхозтехники. А во время торжественной церемонии наградят лучших работников АПК Минской области.
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