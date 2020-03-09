Воложинскому району - 80

Воложин в эти дни масштабно отмечает 80-летний юбилей района. К знаковой дате наградили победителей профессионального соревнования. Лучших в разных сферах отметили почетными грамотами. Именно они вносят большой вклад в создание имиджа региона. За прошедший год Воложинский район демонстрирует хорошие результаты социально-экономического развития в сельском хозяйстве и животноводстве.



На карте Воложинского района появляются и новые социальные объекты. Осенью первых посетителей примет детский садик в Ивенце.



