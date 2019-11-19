Волшебная новогодняя фотозона - на железнодорожном вокзале столицы

Дополнительная, девятая платформа и свой вокзал в стиле Гарри Поттера. На станции "Минск-Пассажирский" появилась новогодняя фотозона. Здесь разместился зал ожидания с волшебными книгами, чемоданами и совами, импровизированная платформа с рельсами. Рядом на "москвиче" Дед Мороз ждет своих пассажиров. Гости белорусской столицы могут посетить ретровокзал и сделать там колоритные фотоснимки. Тематическая зона находится на третьем этаже здания.



Тем временем в столице постепенно появляются новогодние деревья. Главная елка страны на Октябрьской площади уже целиком собрана. Специалисты начнут ее украшать. Также в зеленые "платья" одели каркасы деревьев у филармонии и Национальной библиотеки. Скоро начнется монтаж праздничной иллюминации, которую в этом году зажгут четырнадцатого декабря.



