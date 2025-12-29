Волшебный праздник "Наши дети" 30 лет приносит радость самым маленьким белорусам

В 2025 году акции "Наши дети" исполнилось 30 лет. Три десятилетия подряд в канун самого волшебного праздника особая эстафета тепла начинает свой ход по стране. Ведь это больше чем поздравления, это традиция. И как неоднократно отмечал глава государства, если есть традиции, значит, будет и страна.

Печенье, мандарины, конфеты, подарки, новогодние игрушки, свечки, хлопушки.

29 декабря праздник заглянул в место, где чудеса творят каждый день. В научно-практическом центре травматологии и ортопедии перед новогодними праздниками находятся почти 50 ребят (кто-то в ожидании сложнейших операций, кто-то уже восстанавливается). Для этих ребят настоящие герои носят белый медицинский халат. Но 29 декабря особая магия с подарками, Дедом Морозом и, конечно, памятными фото.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Грустно находиться в больнице в это время, когда проходит елка, когда выпал первый снег. Но созданы все условия сегодня. Атмосфера сказки, подарки, Дед Мороз, и самое главное - забота высокопрофессионального медицинского персонала - врачей, медсестер, санитарок, всех".

Новогоднюю эстафету добра от Игоря Сергеенко приняли студенты Гомельского государственного университета и заглянули с новогодним представлением к деткам в Гомельской областной детской больнице.

Хорошую подзарядку новогодним настроением подарили воспитанникам социально-педагогического центра Центрального района столицы представители Министерства энергетики. И как в детской песенке крошки Енота ребята решили поделиться улыбкой своей со зрителями "Первого информационного".

"Желаю, чтобы они всегда были здоровы, если кто-то он болеет, чтобы он поскорее выздоравливал. И мы счастья желаем и здоровья", - сказала девочка.

Сергей Реентович, замминистра энергетики Беларуси

Сергей Реентович, замминистра энергетики Беларуси:

"Сотрудничаем с данным центром, слышим их потребности и пытаемся по возможности, конечно же, приехать с подарками, но с подарками не только со сладкими, но и с полезными, которые позволят обустроить быт детей".

А тем временем праздник, словно сани Деда Мороза, мчится по областям. В гости к воспитанникам Смолевичского социально-педагогического центра с целым мешком подарков прибыли представители Министерства обороны. Книги, игры, конструкторы, чтобы мечтать, учиться и побеждать. И, конечно, ответный сюрприз от ребят - праздничный концерт.

Станислав Божичко, замначальника узла связи по идеологической работе 62-го центрального узла связи Министерства обороны Беларуси:

"Важно поддержать их, чтобы они знали, что у них есть надежная защита, опора, на кого они могут надеяться, кто может им протянуть руку помощи".

Наши дети

В Год благоустройства социально-педагогический центр Оршанского района значительно преобразился. Очень важно, чтобы дети росли в комфортных условиях. И это ежедневный труд взрослых на протяжении всего года. Говорят, под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается.

Светлана Лындина, директор социально-педагогического центра Оршанского района:

"Наши дети очень ждут праздника. Это очень приятно, очень много подарков. Мы все хотим создать уют, тепло и доброту, чтобы дети не чувствовали себя одинокими, чтобы дети понимали, что они нужны".