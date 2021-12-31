Волшебные пожелания на Новый год от Деда Мороза

Пусть погода не порадует снежным и морозным подарком - новогоднему настроению быть! Друзья и коллеги, близкие и просто прохожие: поздравления сегодня принимает каждый. Очередь за зимним вдохновением - и в парке Горького. Встречи в усадьбе Деда Мороза расписаны по минутам. Праздник приближается!