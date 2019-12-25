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Волшебные сани Санта-Клауса пролетели над Беларусью
Санта-Клаус пролетал над Беларусью. Информация официальная. Ее представило объединенное командование ПВО США и Канады. Упряжка Санты отправилась в свое путешествие 24 декабря в полдень. Как известно, добрый волшебник должен поздравить всех с Рождеством и вручить подарки каждому ребенку планеты. Над Беларусью он пролетал в 22:35 - после Украины. До этого маршрут Санта-Клауса пролегал над Россией, Австралией, Африкой и Индийским океаном.
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