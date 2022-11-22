Воля к победе! Как формировался дух минского "Динамо"

В 1982 году минское "Динамо" выиграло золотые медали чемпионата СССР, обойдя европейских грандов - тбилисское и киевское "Динамо", московский "Спартак". Основу той команды составляли воспитанники белорусских школ футбола. Минчане показывали самый прогрессивный футбол, который и сейчас выглядит современным.

26 марта в Минске прошел первый матч. "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Москва) - 1:0. Гол забил Прокопенко (48).

"С 1972 года динамовцам Минска не удавалось победить своих столичных одноклубников, и вот, наконец, эта традиция нарушена". В "Советском спорте" так писал Михаил Супонев: "Минчане научились преодолевать массированную, плотную оборону соперников с помощью разнообразных, зачастую нестандартных средств атаки". "Без малого 35 тысяч зрителей стали свидетелями интересного футбольного спектакля", - сообщал "Вечерний Минск", добавляя: "И все же еще раз назову блеснувшего высоким мастерством Прокопенко, неутомимого Курненина, хорошо справившегося со своей задачей Шишкина, безошибочно действовавшего Боровского".

Александр Прокопенко и Юрий Курненин попали в тройку лучших игроков матча. Курненин вывел "Динамо" на поле с капитанской повязкой.

29 марта в Минске прошел второй матч "Динамо" (Минск) - "Спартак" (Москва) - 1:0, в котором гол забил Зыгмантович (20).

"Обороне "Спартака" приходилось туго. Наконец капитан команды Курненин стремительно прошел по левому флангу и завершил проход точным прострельным пасом. За спину защитников гостей рванули сразу трое минчан. Мяч достался 19-летнему Зыгмантовичу, тот сильнейшим ударом под перекладину открыл свой счет голам в матчах Высшей лиги", - писал Супонев в "Советском спорте". - "Гибкости в построении атак спартаковцы, словом, не проявили. Да и в дуэли диспетчеров Прокопенко - Гаврилова верх взял динамовец. Он превосходил соперника и в подвижности, и в оригинальности решений".

"Старший тренер "Динамо" Эдуард Малофеев по сравнению с предыдущей встречей состав оставил без изменений. От добра, как говорят, добра не ищут. Только вместо Курбыко появился Вергеенко - такая сложилась в команде традиция. Они играют по очереди".





3 апреля в Тбилиси сыграли третий матч "Динамо" (Тбилиси) - "Динамо" (Минск) - 4:1. Гол у "Динамо" забил Гуринович (90).

“Молодые футболисты никак не возьмут в толк, что они способны успешно сыграть против самых знаменитых соперников. Но ведь могут же…, - писал Павел Якубович в газете “Знамя юности”. - Хочется верить, что холодный душ на тбилисском стадионе станет полезным уроком для “Динамо”, станет стимулятором к хорошей игре в последующих матчах”. Кипиани не реализовал пенальти на 42-й минуте, парировал Курбыко. Прокопенко, исполняя пенальти на 55-й минуте, попал в перекладину. Минск опустился в турнирной таблице на 7-е место. "Динамо" (Тбилиси) готовилось провести полуфинальный матч Кубка обладателей кубков против "Стандарта" (Бельгия).

6 апреля уже в Ереване состоялся четвертый матч "Арарат" (Ереван) - "Динамо" (Минск) - 1:1. Гол у "Динамо" снова провел Гуринович (26). В сравнении с предыдущим матчем у Минска состоялась одна замена среди полевых игроков - вместо Василевского с первых минут появился Гуринович, один из мячей которого не будет засчитан.

22 апреля. Минск. Пятый матч. "Динамо" (Минск) - "Черноморец" (Одесса) - 2:1. Голы у "Динамо": Прокопенко (75), Гуринович (84). В турнирной таблице "Динамо" поднимается на 4-е место, получив вдобавок балл "За волю к победе". Боровский не принимал участия в матче из-за болезни. Гуринович только накануне вернулся из расположения молодежной сборной СССР, в составе которой забил гол в ворота ФРГ.

“Гости, откровенно говоря, выглядели немногим лучше и свой единственный шанс использовали на 100 %", - писал "Советский спорт". - "Резкому перелому в игре способствовали замены. Молодой Зыгмантович проявил свойственную ему старательность и чувство ответственности, а Гуринович вышел на поле с нескрываемым намерением забить гол, что ему в конце концов и удалось сделать". "Сначала неутомимый Прокопенко сравнял счет. Затем вышедший на замену Гуринович забил победный гол", - писала "Советская Белоруссия".

К 40-летию той победы Агентство теленовостей подготовило телефильм "Динамо-82. Золотые. Искренние. Наши". В нем авторская группа постаралась воссоздать фактическую картину сезона устами главных героев.

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