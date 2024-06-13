Вооруженные силы Беларуси и России проводят второй этап учений нестратегических ядерных сил

Игорь Колесников, начальник 12-го главного управления Министерства обороны России:

Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты- носители. В настоящее время отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.