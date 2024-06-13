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Вооруженные силы Беларуси и России проводят второй этап учений нестратегических ядерных сил

Вопросы совместной подготовки белорусских частей боевого применения и российских подразделений ядерного обеспечения отработаны. Вооруженные силы двух стран проводят второй этап учений нестратегических ядерных сил.

13 июня в ходе выполнения задач российские военные обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации.


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Игорь Колесников, начальник 12-го главного управления Министерства обороны России:
Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты- носители. В настоящее время отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

"По результатам учений будут подведены итоги каждого учебного вопроса и определены направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил с целью гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки", - отметил Игорь Колесников.

Решение по проведению второго этапа учений принято президентами Беларуси и России. Внешние угрозы и давление, которому подвергаются наши страны, заставляют особое внимание уделять вопросам безопасности.

Совместные учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран исключительно для обеспечения территориальной целостности Союзного государства.

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