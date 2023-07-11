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Вооруженные Силы Беларуси обменяются опытом с ЧВК "Вагнер" - Минобороны
На полигонах Беларуси завершается подготовка, а также проведение боевого слаживания очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил России из состава региональной группировки войск (сил). Об этом сообщили в Министерстве обороны.
"Сейчас полигоны Вооруженных Сил страны готовятся принять очередную смену для проведения мероприятий совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России. Предыдущая плановая ротация подразделений из состава российской составляющей РГВ (С), осуществляющих свою подготовку на полигонах Беларуси, проводилась более месяца назад и успешно завершена. Несмотря на проведение плановых занятий в рамках боевой подготовки, при создании угроз военной безопасности Союзному государству подразделения РГВ (С) всегда готовы к немедленному задействованию для обеспечения безопасности и защиты", - рассказали в военном ведомстве.
Кроме того, по прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом, особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Беларуси.
Фото: БЕЛТА
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