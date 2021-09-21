Вооруженные Силы Беларуси отмечают День мотострелков

В Вооруженных Силах сегодня отмечают День мотострелков. Праздник знаменует выдающиеся заслуги и героические подвиги механизированных стрелковых и мотострелковых соединений и воинских частей в годы Великой Отечественной войны. Освобождение любого города не обходилось без пехоты. Предназначены войска для полномасштабного ведения боевых действий. Именно мотострелки - основа любой армии - выполняют львиную долю боевых задач в вооруженных конфликтах.