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Вооруженные Силы Беларуси отмечают День мотострелков

В Вооруженных Силах сегодня отмечают День мотострелков. Праздник знаменует выдающиеся заслуги и героические подвиги механизированных стрелковых и мотострелковых соединений и воинских частей в годы Великой Отечественной войны. Освобождение любого города не обходилось без пехоты. Предназначены войска для полномасштабного ведения боевых действий. Именно мотострелки - основа любой армии - выполняют львиную долю боевых задач в вооруженных конфликтах.

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