3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Вооруженные Силы Беларуси отмечают День мотострелков
В Вооруженных Силах сегодня отмечают День мотострелков. Праздник знаменует выдающиеся заслуги и героические подвиги механизированных стрелковых и мотострелковых соединений и воинских частей в годы Великой Отечественной войны. Освобождение любого города не обходилось без пехоты. Предназначены войска для полномасштабного ведения боевых действий. Именно мотострелки - основа любой армии - выполняют львиную долю боевых задач в вооруженных конфликтах.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все