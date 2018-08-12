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Вооруженные Силы Беларуси продолжают модернизировать свои объекты

В Беларуси Вооруженные Силы продолжают модернизировать свои объекты с целью улучшения бытовых условий и безопасности военнослужащих. Как отмечают в Минобороны, в казармах нового типа расположены до 64 устройств аудио- и видеозаписи. Камеры не только идентифицируют лицо, но и контролируют местонахождение солдата.

С сентября в 72-ом объединенном учебном центре начнется ремонт медроты и еще одной столовой. Полностью программа благоустройства военных городков в Печах завершится к 2023 году.

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