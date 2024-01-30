Вооруженные силы Беларуси усилили участки госграницы на южном направлении

Вооруженные Силы Беларуси усилили участки границы на южном направлении с целью обеспечения безопасности, пресечения нарушения госграницы, исключения каналов поставки оружия и боеприпасов. Под охраной важные объекты, включая дороги и путепроводы. Задействован личный состав Сил спецопераций. Как в очередной раз отметили в Минобороны, подразделения Вооруженных Сил, находящиеся на усилении участков госграницы, никому не угрожают, но при этом надежно защищают Родину, ее суверенитет и территориальную целостность.



Местное население знает обстановку на сопредельной территории и понимает, что белорусские военнослужащие обеспечивают безопасность страны.