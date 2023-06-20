Вооруженные силы определяют сильнейших парашютистов

Простых дисциплин в парашютном спорте нет вообще. Разыгрывается индивидуальная акробатика в двоеборье (это выполнение фигур в свободном падении) и точность приземления - индивидуальная и групповая. Это именно тот вид, который не тренируется ни на каких тренажерах, к сожалению.

Дмитрий Хюппенен, главный судья соревнований