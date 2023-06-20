ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Вооруженные силы определяют сильнейших парашютистов

В Витебске проходит открытый чемпионат Вооруженных сил по парашютному спорту. В стартовом протоколе - 26 команд, из них 8 - женские.

Это команды от сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, от Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также от аэроклубов ДОСААФ. Поймать удачу в белорусском небе намерена также сборная воздушно-десантных войск России. 16 спортсменов заявились в личном первенстве.

Простых дисциплин в парашютном спорте нет вообще. Разыгрывается индивидуальная акробатика в двоеборье (это выполнение фигур в свободном падении) и точность приземления - индивидуальная и групповая. Это именно тот вид, который не тренируется ни на каких тренажерах, к сожалению.
Дмитрий Хюппенен, главный судья соревнований

Чемпионат продлится до конца недели. За это время участники продемонстрируют навыки, обменяются опытом и определят лучших спортсменов для сборной команды Вооруженных сил.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все