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Вооруженные силы определяют сильнейших парашютистов
В Витебске проходит открытый чемпионат Вооруженных сил по парашютному спорту. В стартовом протоколе - 26 команд, из них 8 - женские.
Это команды от сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, от Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также от аэроклубов ДОСААФ. Поймать удачу в белорусском небе намерена также сборная воздушно-десантных войск России. 16 спортсменов заявились в личном первенстве.
Простых дисциплин в парашютном спорте нет вообще. Разыгрывается индивидуальная акробатика в двоеборье (это выполнение фигур в свободном падении) и точность приземления - индивидуальная и групповая. Это именно тот вид, который не тренируется ни на каких тренажерах, к сожалению.
Чемпионат продлится до конца недели. За это время участники продемонстрируют навыки, обменяются опытом и определят лучших спортсменов для сборной команды Вооруженных сил.
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