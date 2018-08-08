Вопиющие факты нарушений выявлены в оздоровительном лагере "Олимпиец"

В Гродненской области специалисты госконтроля выявили вопиющие факты нарушений в оздоровительном лагере "Олимпиец". Его и к "оздоровительному" сложно отнести - прогнивший пол, отсутствие ремонта в жилых комнатах. Так и с гордым названием "Олимпиец" как-то не стыкуется отсутствие спортивного инвентаря. Есть вопросы и по безопасности - на территорию лагеря имеют доступ совершенно посторонние люди. Может это такие "спартанские условия"? Юрий Карнелович изучил особенности детского отдыха.

В спортивном оздоровительном лагере "Олимпиец" отдыхают будущие чемпионы - воспитанники детских спортивных школ из всей Гродненской области. Тренируются, вырабатывают стойкость, волю к победе, учатся преодолевать себя. И, как оказалось, еще и бытовые проблемы. В лагере много лет не делали капитальный ремонт. Деревянные окна в комнатах вот-вот развалятся, в прогнившем полу не успевают менять доски. Не лучше ситуация и в спортивных залах лагеря. Ответ у руководства один - нет денег.

Кардинально изменить ситуацию в лагере планируют в следующем году. А пока уже четвертая смена будет приспосабливаться жить и тренироваться в таких условиях.

И еще. Как оказалось, на территорию лагеря, несмотря на охрану, могут попасть посторонние люди. Более того, они здесь живут.

Вот в этом двухэтажном доме, который находится на территории детского лагеря и числится на его балансе, проживают совершенно посторонние люди. Никаких документов и разрешений у них нет. И как они здесь оказались, директор объяснить не может. Говорит, на должности всего несколько месяцев и просто не было времени разобраться с незаконными жильцами.

Помогать разбираться с проблемами в "Олимпийце" теперь будут специалисты госконтроля.

В соседнем Щучинском районе в детском лагере "Космодром" ситуация совсем другая. К новому оздоровительному сезону здесь готовятся заранее. Капитальный ремонт тоже провели. Из желающих отдохнуть в "Космодроме" всегда очередь.