Вопиющие нарушения привели к гибели более 200 телят в хозяйстве Столбцовского района - ущерб составил свыше 51 тыс. рублей

Оперативники БЭП Столбцовского РОВД совместно с органами прокуратуры в одном из хозяйств района выявили нарушения, ставшие причиной падежа 221 головы КРС с октября 2023 по март 2024 года. Телята не были обеспечены необходимыми кормами, содержались в ненадлежащих условиях, больным телятам не оказывалась своевременная помощь. Были выявлены также иные обстоятельства.

Владимир Ровдо, начальник отдела УБЭП УВД Миноблисполкома