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Вопиющие нарушения привели к гибели более 200 телят в хозяйстве Столбцовского района - ущерб составил свыше 51 тыс. рублей

Халатность привела к падежу поголовья. В одном из хозяйств Столбцовского района выявлены вопиющие нарушения. Свыше 200 телят погибли в результате небрежного и недобросовестного отношения. Прокуратурой в отношении руководителя хозяйства возбуждено уголовное дело за служебную халатность. Правовая оценка действиям иных должностных лиц будет дана в ходе расследования.

Оперативники БЭП Столбцовского РОВД совместно с органами прокуратуры в одном из хозяйств района выявили нарушения, ставшие причиной падежа 221 головы КРС с октября 2023 по март 2024 года. Телята не были обеспечены необходимыми кормами, содержались в ненадлежащих условиях, больным телятам не оказывалась своевременная помощь. Были выявлены также иные обстоятельства.
Владимир Ровдо, начальник отдела УБЭП УВД Миноблисполкома

Ущерб государству составил свыше 51 тыс. рублей.

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