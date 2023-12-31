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Вопреки внешним пессимистическим прогнозам, Беларусь в 2023-м показала хорошие результаты

2023 год был насыщенным, много результативных мероприятий, по итогам которых приняты стратегические решения. Я вот для себя, готовясь, к нашей с вами встрече, выделила несколько заглавных тем, которые красной нитью проходили через весь год.

Предлагаем вспомнить, как мы его прошли, какие задачи ставили, что нам удалось, а где еще предстоит большая работа (видео).

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