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"Вопрос адвокату": что делать, если попали в сети банковских мошенников

На этой неделе очередной жертвой так называемых банковских мошенников стал житель Молодечно. Следуя указаниям аферистов, мужчина загрузил приложение и под предлогом его активации назвал код доступа звонившему якобы сотруднику банка. А далее дело за малым… В итоге с карт-счетов жертвы исчезли все деньги, а это более 20 тысяч рублей. Эта история лишь одна из множества тех, когда люди попадаются в сети банковских мошенников. Часто бывает и такое, что по указке аферистов жертвы оформляют на себя большие кредиты, а деньги переводят на чужой счет. Сегодня нет механизма, который позволил бы человеку урегулировать вопрос с банком. Кредит оформлен, а значит по нему нужно платить.

Тонкости этой сложной темы Юрий Шевчук обсудил с юристом Ольгой Станковской. Продолжение в рубрике "Вопрос адвокату" (ответы в видео).

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