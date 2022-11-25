Вопрос адвокату: что делать, если укусила собака?

Три собаки насмерть загрызли мужчину в Поставском районе. На этой неделе прокуратура раскрыла подробности жесткого нападения псов на человека.

Тело 36-летнего мужчины обнаружили 10 марта этого года недалеко от деревни Роскошь. Множества ран на голове, теле, на руках и ногах указывали на следы от зубов и когтей животных. Предполагалось, что это были собаки. Действительно в деревне на одном из подворий содержали двух восточноевропейских овчарок, была еще и дворовая собака. И питомцев выпускали из вольера 9 марта, они выбегали за пределы дома. Уже после следы собак нашли на одежде погибшего. Уголовное дело возбуждено в отношении владельца питомцев и мужчины, который выпустил их на прогулку. Мужчин обвиняют в причинении смерти по неосторожности. История печальная, но показательная. Очень часто из-за беспечности одних страдают другие.

Так что же делать, если вас укусила собака?! Понятно, что эмоции и шок после нападения не всегда позволяют людям адекватно оценивать ситуацию. Бывает и такое, что хозяева животных вовсе пытаются замять инцидент. А ведь в Беларуси есть четкие правила, по которым владельцы должны содержать своих питомцев, а если кто-то пострадал, то жертва вправе рассчитывать на компенсацию. И речь не только о возмещении морального вреда, но и материального ущерба. Все тонкости этой "кусачей" темы Юрий Шевчук рассмотрел с гостем нашей студии в рамках рубрики "Вопрос адвокату" (подробности в видео).