"Вопрос адвокату": что нужно знать подросткам, прежде чем пойти устраиваться на первую работу

С развитием технологий современная молодежь все чаще отдает предпочтение миру виртуальному и работу находит там же. Но порой предложения наподобие "заработок в интернете за 2 часа" могут повлечь за собой последствия посерьезнее, чем невыплаченный гонорар.

Что нужно знать подросткам, прежде чем пойти устраиваться на первую работу? Какой кейс документов должен быть собран, чтобы все было законно, и на что стоит обращать внимание родителям, чтобы потом не пришлось прибегать к помощи юристов? Об этом в традиционной рубрике "Вопрос адвокату".