"Вопрос адвокату": Как, применяя самооборону, самому не стать преступником

Темой рубрики "Вопрос адвокату" стала необходимая самооборона. Каждый человек имеет право на защиту, если его жизни, здоровью или имуществу угрожает опасность. Отпор преступнику в этом случае мера не только вынужденная, но даже необходимая. Однако возникает вопрос, как защищая себя, не стать преступником самому и не попасть под уголовную статью?