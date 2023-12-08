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"Вопрос адвокату": Как, применяя самооборону, самому не стать преступником

Темой рубрики "Вопрос адвокату" стала необходимая самооборона. Каждый человек имеет право на защиту, если его жизни, здоровью или имуществу угрожает опасность. Отпор преступнику в этом случае мера не только вынужденная, но даже необходимая. Однако возникает вопрос, как защищая себя, не стать преступником самому и не попасть под уголовную статью?

Этот кейс и все, что с ним связано, Юрий Шевчук разобрал с юристом в студии, и это адвокат Ольга Становая (видео).

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