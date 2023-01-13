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Вопрос адвокату: какие есть подводные камни для владельцев авто, которые продали, но не переоформили свою машину

Сегодня автомобильный рынок, как говорят эксперты, замер в ожидании. Цены по сравнению с прошлым годом заметно подросли, поэтому люди не спешат переплачивать. Тем не менее отдельные продажи все же случаются. Как сообщалось ранее, 22 января счет-справки отменяются в соответствии с новой редакцией законодательства в этой сфере. После этого покупатели и продавцы будут обязаны проводить сделки по купле-продаже. В отличие от счет-справки это процедура несколько сложнее и порой не все владельцы авто хотят этим заниматься. И тут есть один важный момент - ответственность.

Юрий Шевчук в рамках рубрики "Вопрос адвокату" побеседовал с юристом Алесей Терешковой о подводных камнях для владельцев авто, которые продали, но не переоформили свою машину (подробности в видео).

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