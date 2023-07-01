Вопрос адвокату: можно ли построить на одном участке два дома?

А законно ли, что сосед, строя гараж или баню, залез на общую территорию? И как купить земельный участок дешевле? Рано или поздно многие из нас с этими вопросами в житейской жизни сталкиваются. Вопросов действительно много. Ответы как минимум на уже озвученные вопросы попытались дать законодатели, когда вносили изменения в Кодекс о земле. Новеллы, которые вступили в силу с начала этого года, коснулись всех, кто живет в частных домах, у кого есть дача, кто еще планирует строиться и брать землю в аренду. Для примера, теперь белорусы могут увеличить размер участка для постройки дома с 25 соток до 1 гектара: рост - в 4 раза. Другие главные изменения закона - в нашей рубрике "Вопрос адвокату".