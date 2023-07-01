3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вопрос адвокату: можно ли построить на одном участке два дома?
А законно ли, что сосед, строя гараж или баню, залез на общую территорию? И как купить земельный участок дешевле? Рано или поздно многие из нас с этими вопросами в житейской жизни сталкиваются. Вопросов действительно много. Ответы как минимум на уже озвученные вопросы попытались дать законодатели, когда вносили изменения в Кодекс о земле. Новеллы, которые вступили в силу с начала этого года, коснулись всех, кто живет в частных домах, у кого есть дача, кто еще планирует строиться и брать землю в аренду. Для примера, теперь белорусы могут увеличить размер участка для постройки дома с 25 соток до 1 гектара: рост - в 4 раза. Другие главные изменения закона - в нашей рубрике "Вопрос адвокату".
"Вопросадвокату": что нужно знать подросткам, прежде чем пойти устраиваться на первую работу
Что будет, если нашли кошелек на улице и не отдали владельцу - "Вопрос адвокату"
"Вопросадвокату": Есть ли место снисхождению, если подростки ввязались в криминал
Кража или угон, грабеж или разбой - адвокат объясняет разницу
Вопрос адвокату: как юридически грамотно реагировать на оскорбление, клевету, буллинг в Сети
"Вопросадвокату": что делать, если попали в сети банковских мошенников
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все