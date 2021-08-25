Вопрос мигрантов разделил Польшу - свои выступают против своих же

Группа мигрантов из стран Ближнего Востока продолжает находиться на польской границе под дождем и ветром.

Силовики задерживали их по всей стране, затем вывезли на границу и бросили без средств к существованию. Неравнодушных поляков и даже депутатов, которые привозят обездоленным людям еду и медикаменты, просто не пропускают. В стране начались акции протеста против жестокого обращения с беженцами. Однако пока ООН требует от Польши принять этих людей и оказать помощь, правящая верхушка инициирует закон, который будет препятствовать получению убежища в Польше.



Похоже, в соревновательном процессе с Литвой и Латвией по бесчеловечному отношению к мигрантам, польские власти ничто не может остановить. Ни призывы наконец-то проснувшихся правозащитников и международных структур, ни недовольство собственного населения, которое не может равнодушно смотреть на такие зверства в отношении беззащитных людей. Только за последнюю ночь польские пограничники втихаря, прикрываясь темнотой, выдворили со своей территории 15 групп мигрантов, оставив взрослых и детей без еды и воды в лесу. В чем повинны эти люди, не понимают даже сами простые поляки. Народ возмущен. И это разделяет Польшу - свои выступают против своих.







Подробнее в ситуации разбирался наш аналитик Андрей Сыч.





Собрали по всей Польше и выбросили на границу умирать. Вот уже несколько дней без еды и воды на польской границе существуют, а иначе и не назовешь условия, в которых находятся в стихийно созданном лагере 32 мигранта, среди которых женщины и дети.









Мы боимся за наши жизни. Я не понимаю, они арестовывают нас в центре города, находящемся в 25 км. Полиция нас арестовывает и передает нас пограничникам. Те в свою очередь вышвыривают нас без еды и прочего. Мы не ели четыре дня, пили очень грязную воду. Мы не знаем, что делать, мы в очень плохой ситуации. Мухаммед, беженец из Афганистана





Любые попытки оказать помощь обездоленным людям со стороны представителей польского гражданского общества и юристов разбиваются о плотную стену силовиков. Стихийный лагерь беженцев без поставок еды и медикаментов превращается в лагерь смерти. На борьбу с любыми попытками помощи брошена польская армия. На депутата, который приехал на границу с пакетом еды, устроили полноценную облаву.

Такого унижения польские военные не ощущали за всю историю своего существования. Вместо защиты Родины, их бросили выполнять преступные и позорные приказы. Охранять обездоленных людей от пакета с едой и воды.











Польское войско заклинило даже адвокатов, которые хотели поговорить с беженцами. Ну, вы знаете, это можно сказать: новая очень известная война польской армии. Когда-то был Берлин, Ленино, был Арнем, Монте-Кассино, а сейчас против беженцев, у которых нет оружия. Томаш Янковский, политолог





В истории просвещенной Европы уже был период, когда военные отгоняли мирных граждан, несущих еду в концентрационные лагеря. Абсурдность происходящего понимают и в самом польском обществе. Люди выходят на пикеты против беззакония, которое устраивают пограничники. В Варшаве правозащитники принесли 200 метров колючей проволоки, которой примотали себя к забору возле здания Главного командования пограничной службы Польши.





Мартин Сосняк, правозащитник: Польские пограничники, не впуская беженцев на территорию страны, нарушают их права. А по закону они обязаны принять у них и рассмотреть заявления на предоставление убежища. Томаш Янковский, политолог









"Мы обращаемся к польским властям с ходатайством о предоставлении иностранцам, которые разбили лагерь в деревне Уснаж-Гурны, доступа на территорию Республики Польша, немедленную медицинскую помощь, юридическую помощь, а также психологическую и социальную поддержку".





Даже в Совете Европы по правам человека, который продолжительное время предпочитал не замечать происходящее на польской границе, выразили серьезную обеспокоенность за состояние группы мигрантов:





"Выталкивать их обратно, отказывать в доступе к честным процедурам получения убежища и оставлять в такой ситуации - не может быть реакцией страны - члена Совета Европы, на которую распространяются обязательства Европейской конвенции по правам человека, Конвенции о беженцах и других международных инструментов по правам человека".





Представитель ООН в Беларуси сегодня посетил стихийный лагерь мигрантов. Иностранцы рассказали, почему они оставили свои дома в Афганистане и зачем хотят попасть в страны Европы, а также как польская сторона обманным путем доставила их к линии границы, несмотря на их попытку обратиться за убежищем в Польше. Мигранты крайне возмущены тем, что польские военнослужащие не допускают к ним представителей европейских СМИ и правозащитных организаций для оказания помощи.

Европейские чиновники сами позвали к себе мигрантов. Им обещали безопасность, вместо этого их без разбора избивают. Только за прошедшую ночь из Польши насильственно выдворили 15 групп. Людей доводят до полного отчаяния. Одна из мигранток пыталась отдать своих детей польским пограничникам.

Коренные поляки, которые наблюдают за этим безумием, издевательством над женщинами и детьми, просто по-человечески не выдерживают.

Некоторые крестьяне вступают в драку с пограничниками в надежде защитить безоружных. Между тем власти Польши вместо того, чтобы следовать рекомендациям ООН и вернуться в правовую форму решения гуманитарного кризиса, который они устроили на собственной границе, в спешном порядке меняют законодательство. Правящая верхушка польского государства пытается узаконить свои действия по нелегальной насильственной депортации мигрантов.











В данном конкретном законопроекте мы первый раз за новейшую историю Польши сталкиваемся, во-первых, с тем, что допускается практика, которая в международном правовом языке называется Push Back . Это означает, что на самом деле польские пограничники получают возможность законно возвращать. При этом не через пограничные пункты, не через контакты с пограничниками другой соседней страны, а просто возвращать на границу другой страны, как мы это видели в последнее время, беженцев, которые уже находятся на территории Польши. Матеуш Пискорский, политолог





Польша смело шагает по протоптанной дорожке в сторону нарушения всех международных норм и соглашений по правам человека. Вместо решения проблемы через диалог и взаимодействие сделан выбор в сторону эскалации и откровенного геноцида. Такая политика уже вызывает вопросы не только у международного сообщества, она шокирует самих поляков, правозащитников и тех же крестьян, которые пытаются помочь обездоленным.

Действительно, парадоксальная ситуация. Несмотря на призывы проснувшихся международных организаций, правозащитников и СМИ, которые наконец-то увидели изнанку проблемы мигрантов, польские власти вопреки нормам права и морали грубо и бесцеремонно выталкивают людей в никуда.







15 групп только за прошедшие сутки ночью, втихаря, оставляя без еды и воды. Даже простые люди не выдерживают, глядя на эти зверства. Готовы сами оказывать помощь обездоленным, понимая, что такое отношение бесчеловечно.



Вопрос мигрантов разделил сегодня Польшу - свои выступают против своих же. Одни - выполняя приказы, другие - пытаясь помочь бездомным. И, кажется, это не конец истории, учитывая инициируемый новый закон. Но... следим за развитием ситуации.

