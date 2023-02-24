"Вопрос номер один" для Александра Вольфовича - смотрите программу 25 февраля

Защита нашего государства имеет всенародный характер. Об этом рассказал госсекретарь Совета безопасности в рамках проекта "Вопрос номер один". По словам Александра Вольфовича, резонансный закон "о народном ополчении" затронет исключительно добровольцев, которые захотят защитить с оружием в руках свой родной дом при необходимости. Почему этот документ актуален и что войдет в обновленную Концепцию национальной безопасности? Об этом и не только смотрите "Вопрос номер один" в субботу в 19:00.