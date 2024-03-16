"Вопрос номер один": дороги в Беларуси будут строить там, где это экономически обоснованно

Я оцениваю качество дорог (где лучше, где хуже) не по количеству обращений - там все равно все относительно. У нас есть специальная служба, которая следит за этим, и она дает информацию. Сегодня, например, в стране на асфальтовых дорогах 21 тыс. кв. м ям. С начала года на республиканских дорогах было ликвидировано 90 тыс. кв. м ям и на местных где-то 70 тыс. кв. м.

Анатолий Сивак