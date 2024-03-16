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"Вопрос номер один": дороги в Беларуси будут строить там, где это экономически обоснованно
Дороги в Беларуси будут строить там, где это экономически обоснованно. Об этом в проекте "Вопрос номер один" рассказал вице-премьер Анатолий Сивак. Не оставят без внимания обращения граждан - претензий к качеству автомагистралей достаточно. Только за 2023 год на номер 115 поступило 40 тыс. жалоб.
Я оцениваю качество дорог (где лучше, где хуже) не по количеству обращений - там все равно все относительно. У нас есть специальная служба, которая следит за этим, и она дает информацию. Сегодня, например, в стране на асфальтовых дорогах 21 тыс. кв. м ям. С начала года на республиканских дорогах было ликвидировано 90 тыс. кв. м ям и на местных где-то 70 тыс. кв. м.
Восстановить все дороги к 9 мая - такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В проекте "Вопрос номер один" 16 марта вечером Анатолий Сивак поможет проанализировать обращения белорусов, проинспектировать строительство ряда дорог и мостов. А еще проект затронет состояние дворов, ведь Год качества начинается с собственного дома.
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