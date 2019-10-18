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Вопрос сохранения колонии сусликов обсудили в Минске

Как сохранить грызунов от исчезновения? Познавательную лекцию в рамках проекта "Экомониторинг" провели специалисты организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны": какие бывают виды хомяков и сусликов, где они живут.

Экологи занимаются поисками интересных животных, чтобы определить точные места их проживания и взять под охрану.

Всего на территории Беларуси нашли десять колоний сусликов крапчатых. Кстати, восемь из них в Центральном регионе. Самые большие - в Несвижском и Барановичском районах.

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