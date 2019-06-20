3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Cоздание совместного проекта к 75-летию освобождения Беларуси обсудили главы телерадиоорганизаций стран СНГ
Дружба в медиапространстве. Вопрос создания совместного проекта, посвященного 75-летию освобождения от немецко- фашистских захватчиков, сегодня обсудили главы телерадиоорганизаций стран СНГ. Во время заседания руководители из Азербайджана, Армении, Казахстана, России и Беларуси говорили об особенностях освещения основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея. Ключевым вопросом стал и переход всех стран Содружества на цифровое вещание.
Среди тем обсуждения - участие медиахолдингов в событиях, посвященных Году книги. Ей ознаменован 2019-й в странах СНГ.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов