Cоздание совместного проекта к 75-летию освобождения Беларуси обсудили главы телерадиоорганизаций стран СНГ

Дружба в медиапространстве. Вопрос создания совместного проекта, посвященного 75-летию освобождения от немецко- фашистских захватчиков, сегодня обсудили главы телерадиоорганизаций стран СНГ. Во время заседания руководители из Азербайджана, Армении, Казахстана, России и Беларуси говорили об особенностях освещения основных мероприятий по подготовке и празднованию юбилея. Ключевым вопросом стал и переход всех стран Содружества на цифровое вещание.



Среди тем обсуждения - участие медиахолдингов в событиях, посвященных Году книги. Ей ознаменован 2019-й в странах СНГ.



