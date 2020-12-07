Вот и получается - те, кто не заинтересован в развитии страны и кому безразлична наша история, продолжают по воскресеньям нарушать покой белорусов. Как отметили в ГУВД, накануне в различных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой, пытались блокировать проезжую часть, использовали детей в политических акциях. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано более 300 граждан.



Один из них на улице Нестерова. Мужчина снимал акцию протеста на камеру мобильного телефона. При себе у него была радиостанция, красная и белая изолента, а также БЧБ-полотно. Зачем ему все эти аксессуары - пояснить не смог. Известно, что ранее 39-летний житель столицы был судим за разбой.



Как отметили в ГУВД, некоторые из задержанных ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, а отдельные лица оказали активное неповиновение законным требованиям правоохранителей.



В ГУВД напоминают, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и неповиновение законным требованиям сотрудников милиции предусматривает наказание в виде 15 суток ареста за каждое правонарушение. Таким образом, у отдельных правонарушителей есть реальный шанс встретить Новый год не в кругу семьи.



