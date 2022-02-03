Вопросы долгостроев обсудили в Совете Республики

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела совещание по вопросам, которые касаются мер, принимаемых Мингорисполкомом по объектам незавершенного строительства. В том числе находящимся на контроле у главы государства.



Речь о жилом комплексе "Грушевский Посад", застройке микрорайона Сокол для многодетных семей, а также еще ряда многоэтажных домов. Кроме этого, рассмотрели ход реализации отдельных инвестиционных проектов в Минске. В частности, строительства всесезонного крытого манежа для катания на беговых лыжах в районе улицы Орловской и многофункционального гостинично-делового комплекса на пересечении пр. Независимости и ул.Калиновского.



Как отметила Наталья Кочанова, многое в городе уже сделано. Проведена инвентаризация всех объектов незавершенного строительства. Они на контроле в Мингорисполкоме. Важно, чтобы проблемы долгостроев решались быстрее.