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Вопросы долгостроев обсудили в Совете Республики

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела совещание по вопросам, которые касаются мер, принимаемых Мингорисполкомом по объектам незавершенного строительства. В том числе находящимся на контроле у главы государства.

Речь о жилом комплексе "Грушевский Посад", застройке микрорайона Сокол для многодетных семей, а также еще ряда многоэтажных домов. Кроме этого, рассмотрели ход реализации отдельных инвестиционных проектов в Минске. В частности, строительства всесезонного крытого манежа для катания на беговых лыжах в районе улицы Орловской и многофункционального гостинично-делового комплекса на пересечении пр. Независимости и ул.Калиновского.

Как отметила Наталья Кочанова, многое в городе уже сделано. Проведена инвентаризация всех объектов незавершенного строительства. Они на контроле в Мингорисполкоме. Важно, чтобы проблемы долгостроев решались быстрее.

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