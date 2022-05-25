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Вопросы функционирования белорусской экономики в современных условиях обсуждают на заседании Палаты представителей и Совета Республики
Вопросы функционирования белорусской экономики в современных условиях сегодня обсуждают парламентарии. На совместное заседание собрались депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики. С докладом выступил первый вице-премьер Николай Снопков. Он отметил, что задача правительства - сохранить все социальные стандарты, несмотря на санкции.
На связи корреспондент АТН Алина Лаппо.
Сегодня для нашей страны импортозамещение - это вопрос экономического суверенитета. Работа ведется по двум основным направлениям. Первое - поиск альтернативных поставщиков, сформированы и направлены импортные заявки в Китай, работаем с Россией. Только за первый квартал объем импорта из этих стран по сырью, материалам, комплектующим без энергоресурсов вырос на 473 млн долларов. Второе направление - производство отечественных аналогов. По импортозамещению работают отраслевые российско-белорусские группы в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении, электронике, легкой, химической промышленности и фармацевтике. Уже есть предварительные результаты. Определены совместные проекты в машиностроительном комплексе и производстве химических продуктов на общую сумму 2,6 млрд долларов США.
Сегодня традиционный формат общения депутатов и сенаторов с правительством поддерживает первый вице-премьер Николай Снопков. Главный лейтмотив встречи в Овальном зале - функционирование экономики в текущих условиях. Это по сути глубокий анализ того, что сделано, а также того, какие акценты и приоритеты необходимо расставить на сегодня и завтра.
Так, в прошлом году, несмотря на санкционный прессинг, экономика показала уверенный рост - 2,3 %. Мы не только восстановили допандемийный уровень по объему ВВП, но и превысили его на 1,6 %. Хорошая динамика и по экспорту, рост свыше 30 %. Также в правительстве создан оперативный штаб, занимаются поиском новых логистических цепочек, переориентацией экспортных потоков и продвижением наших товаров на новые рынки.
Перед правительством стоит задача сохранить такие параметры работы экономики и в нынешнем году. Среди приоритетов, конечно, в первую очередь, поддержка населения, импортозамещение, переориентация экспортных потоков и бесперебойная работа отечественных предприятий.
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