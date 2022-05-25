Вопросы функционирования белорусской экономики в современных условиях обсуждают на заседании Палаты представителей и Совета Республики

Сегодня для нашей страны импортозамещение - это вопрос экономического суверенитета. Работа ведется по двум основным направлениям. Первое - поиск альтернативных поставщиков, сформированы и направлены импортные заявки в Китай, работаем с Россией. Только за первый квартал объем импорта из этих стран по сырью, материалам, комплектующим без энергоресурсов вырос на 473 млн долларов. Второе направление - производство отечественных аналогов. По импортозамещению работают отраслевые российско-белорусские группы в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, станкостроении, электронике, легкой, химической промышленности и фармацевтике. Уже есть предварительные результаты. Определены совместные проекты в машиностроительном комплексе и производстве химических продуктов на общую сумму 2,6 млрд долларов США.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси