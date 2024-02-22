Вопросы геополитики и мировой экономики обсуждают на Евразийском экономическом форуме в Стамбуле

Вопросы геополитики и мировой экономики обсуждают в эти дни в Стамбуле на Евразийском экономическом форуме. Как побороть бедность, решить проблему беженцев (а это прямое следствие вооруженных конфликтов, человеческие трагедии и ущерб мировой экономике). В повестке и инициатива "Один пояс - один путь". Беларусь также в числе участников.

Виктория Сенкевич - из столицы Турции.

40 стран и десятки экспертов. 19 экс-президентов, министры, дипломаты, бизнесмены, ученые, политологи. Люди большой политики и большого опыта. На фундаменте этого опыта они обсуждают, как "из кризиса выстроить стабильность". Именно так звучит лозунг XXVII Евразийского экономического саммита.

Это площадка для самых разных мнений. На повестке вызовы в экономике, экологии, проблематика беженцев и транснациональной преступности.

Беларусь эту позицию разделяет, о чем не раз заявляла на мировой арене.

В топе тем здесь и инициатива "Один пояс - один путь", где стратегическое всепогодное всестороннее партнерство Минска и Пекина - важная веха.

Как известно, самое главное на международном саммите говорят не с трибуны, а за кулисами. Мы пообщались неформально с участниками. Вот как видят нашу страну соседи и партнеры:





У Беларуси и Болгариибыли в истории традиционно очень хорошие связи, считаетзаместитель премьер-министра Болгарии (2008-2009)Меглена Плугчиева. "Мы все славяне. Мы говорим, наша культура, наш язык очень близкие. И я думаю, нам надо сделать наши связи интенсивнее. А это можно, когда мир и диалог, человеческий добрый диалог", - подчеркнула политик.

Общая память, история и общий взгляд в будущее. На международном Евразийском саммите Беларусь видит единомышленников.

А мы легко находим кусочек Родины в Стамбуле - Белорусский парк дружбы. Создан в 2019 году.

У Беларуси много контактов по линии МИД и отраслевых министерств, отметил он. "Динамика торгово-экономических отношений набирает оборот. В 2023 году наторговали на сумму больше миллиарда", - подчеркнул Алексей Швед.