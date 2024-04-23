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Вопросы госрегистрации и госучета транспортных средств уточнили в Беларуси
В Беларуси уточнили вопросы госрегистрации и госучета транспортных средств, сообщаетНациональный правовой интернет-портал.
Постановлением Совета Министров от 19 апреля 2024 года №294 скорректировано положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия их с учета и внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 31 декабря 2002 года №1849.
Правовым актом, в частности, предусмотрены закрепление возможности выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства в случаях его утраты (хищения), негодного для использования состояния либо выдачи такого свидетельства взамен технического паспорта без проведения осмотра транспортного средства; увеличение максимального срока обращения собственника (лизингополучателя) в регистрационное подразделение для регистрации транспортного средства после его приобретения (получения) на территории государств - членов ЕАЭС, либо совершения таможенных операций, связанных с выпуском для личного пользования, помещением под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, либо вступления в силу решения суда о признании права собственности на транспортное средство с 10 до 30 дней.
Также документом предусмотрена корректировка требований к порядку осуществления регистрационных действий после проведения уполномоченным органом проверки, связанной с выявлением признаков видоизменения идентификационного номера, подделки регистрационных документов; сокращение срока (с трех лет до одного года) отсутствия в регистрационном подразделении информации, подтверждающей эксплуатацию транспортного средства, для его снятия с учета в связи с утилизацией; дополнение перечня случаев утраты эксплуатационных характеристик транспортного средства.
Основные положения постановления вступают в силу с 17 июня 2024 года.
Фото: БЕЛТА
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