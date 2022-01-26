Вопросы граждан на предприятии "Калинка" выслушала замглавы Администрации Президента

Ты все равно чувствуешь обстановку. Ты видишь, что люди увлечены работой, что они заинтересованы в том, чтобы создавать что-то для народа, чтобы заработать самим деньги. Они готовы работать и учить дальше учеников, понимая, что производство должно жить и развиваться. А я задавала вопросы о семье в том числе. Мне это тоже было интересно: есть ли дети, где работают дети. Некоторые, я так понимаю, приходят на подобные производства, остаются в Солигорске, что тоже очень важно. Город большой. И если остается молодежь - это значит: город будет развиваться.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси