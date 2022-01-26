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Вопросы граждан на предприятии "Калинка" выслушала замглавы Администрации Президента
Вопросы заработной платы и занятости, семейные ценности и уровень жизни в регионе - разговор о важном в неформальной обстановке сегодня провела Ольга Чуприс. Замглавы Администрации Президента встретилась с коллективом предприятия "Калинка" без отрыва от производства. После знакомства с технологическим процессом и ассортиментом общение продолжили уже в формате диалоговой площадки. Обсудили новый проект Конституции, а также вектор социально-экономического развития нашей страны. Сейчас на одном из крупнейших швейных предприятий трудятся около 750 человек. Более 90 % из них женщины.
Ты все равно чувствуешь обстановку. Ты видишь, что люди увлечены работой, что они заинтересованы в том, чтобы создавать что-то для народа, чтобы заработать самим деньги. Они готовы работать и учить дальше учеников, понимая, что производство должно жить и развиваться. А я задавала вопросы о семье в том числе. Мне это тоже было интересно: есть ли дети, где работают дети. Некоторые, я так понимаю, приходят на подобные производства, остаются в Солигорске, что тоже очень важно. Город большой. И если остается молодежь - это значит: город будет развиваться.
Есть у нас большие планы по оптимизации производства. Это не значит, что должно быть сокращение рабочих мест - это оптимизация более качественного рабочего места. Связано с программными продуктами, связано с управлением программами, моделями управления и продажами производством. Здесь у нас все открыто - было бы желание только.Подобные встречи с трудовыми коллективами на местах продолжатся. Такая форма взаимодействия с людьми позволит выстроить удобный для граждан и максимально эффективный диалог. Решать вопросы на местах помогают также выездные приемы граждан. Только сегодня в Солигорском райисполкоме замглавы Администрации Президента рассмотрела около 20 вопросов.
Я пришел с целью, чтобы в Старобине были какие-то дороги нормальные. Вот я живу по Больничной улице (Больничная улица стала сейчас как-бы центральной улицей). По Краснознаменной не ездят автобусы, сюда ездят, потому что нужно людям в поликлинику и больницу. На этой улице нет пешеходной дорожки - все идут по асфальтированной, где ездят автомобили.
Ремонт дорог и строительство инженерных коммуникаций, агроэкотуризм и медицина. Сегодня услышали каждого - все вопросы взяты на контроль.
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