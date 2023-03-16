3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Вопросы инклюзивного образования обсудили в Полоцке
Модель интегрированного обучения, закрепленная в Беларуси законодательно, гарантирует ребенку с инвалидностью возможность обучаться со своими сверстниками и иметь одинаковые с ними условия воспитания и развития. Вопросы социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития обсудили сегодня участники выездного заседания консультативного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси. Встреча состоялась в Полоцке. В Полоцком районе выстроена четкая система работы с особенными детьми. Координирует ее Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Под его патронатом более двух тысяч юных жителей района до 18 лет. Детей с наиболее сложными диагнозами реабилитируют и адаптируют в стенах учреждения. Сейчас здесь 123 воспитанника, с которыми работают сурдопедагог, психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог, воспитатели. Занятия проходят пять раз в неделю. Дети получают начальные знания в арифметике и чтении, осваивают простые жизненные навыки, занимаются спортом.
Попадая к нам, дети получают помощь специалистов, без которой была бы невозможна их жизнедеятельность дальше. Здесь дети учатся сервировать стол, навыкам гигиены, дети учатся выполнению алгоритма любого действия, которое для обычного человека кажется элементарным.
Мы посмотрели центры коррекционного развития, мы посмотрели, как в школах, образовательных школах реализуются эти программы инклюзивного образования. Мы понимаем, что действительно в целом в государстве у нас выстроена четкая, хорошая система, начиная от обучения педагогов, которые занимаются и работают с такими детками.
В Полоцке успешно реализуют систему интегрированного обучения и воспитания. Пример тому средняя школа № 18 имени Евфросинии Полоцкой. Из 1700 учащихся 20 имеют особенности, тем не менее они находятся в обычной школьной среде.
Нас в целом не напугало то, что мы идем в интегрированный класс. Если в семье изначально не задан вектор принятия таких детей, то будут конфликты. Надо нам, родителям, нужно воспитывать в себе толерантность, и тогда будет здоровое общество.
В стране в банке данных без малого 180 тысяч детей с особенностями. С ними работают 40 тысяч специально подготовленных педагогов. В каждой школе Беларуси от 2 до 14 % учащихся - это дети с особыми образовательными потребностями.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все