Вопросы инклюзивного образования обсудили в Полоцке

Модель интегрированного обучения, закрепленная в Беларуси законодательно, гарантирует ребенку с инвалидностью возможность обучаться со своими сверстниками и иметь одинаковые с ними условия воспитания и развития. Вопросы социальной адаптации и интеграции детей с особенностями психофизического развития обсудили сегодня участники выездного заседания консультативного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси. Встреча состоялась в Полоцке. В Полоцком районе выстроена четкая система работы с особенными детьми. Координирует ее Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Под его патронатом более двух тысяч юных жителей района до 18 лет. Детей с наиболее сложными диагнозами реабилитируют и адаптируют в стенах учреждения. Сейчас здесь 123 воспитанника, с которыми работают сурдопедагог, психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог, воспитатели. Занятия проходят пять раз в неделю. Дети получают начальные знания в арифметике и чтении, осваивают простые жизненные навыки, занимаются спортом.